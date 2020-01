Hat mit seinem Kollegen Johannes Floehr eine Benefizveranstaltung zugunsten des Krefelder Zoos organisiert: Satiriker Jean-Philippe Kindler Bildrechte: Jean-Philippe Kindler/Fabian Stuertz

Was ging Dir durch den Kopf, als Dich die ersten Bilder vom brennenden Affenhaus erreicht haben? Was hast Du empfunden?

Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich im ersten Moment Folgendes gedacht: "Das haben wir nun von eurem Feuerwerk, auf das man einfach nicht verzichten kann, obwohl so viele gute Gründe dagegen sprechen." Das kam natürlich aus der Wut heraus, ganz fair ist das sicher nicht. Es gibt ja auch risikoarme Verwendung von Feuerwerkskörpern, viele Menschen gehen damit gewissenhaft um und wollen keinen Schaden anrichten.



Das zeigt ja auch die Tatsache, dass sich die Verursacherinnen gestellt haben, was ich wirklich gut finde. Dennoch macht es mich traurig, wie selbstverständlich wir Menschen unser Feierbedürfnis auf Kosten von Tieren ausleben. Die Katastrophe in Krefeld ist ein Beispiel dafür.

Der Tod der Affen geht vielen in Krefeld sehr nah. Welche Verbindung, welche Erinnerungen hast Du an das Affenhaus?

Ich habe keinerlei Verbindung zum Affenhaus. Ich gehe generell nicht in Zoos. Aber als Johannes mich fragte, ob ich unterstützen würde, wusste ich, dass es ihm und vielen weiteren Krefelder*Innen etwas bedeutet. Und da will ich helfen, selbst wenn das Affenhaus und der Zoo im Allgemeinen nichts sind, was mir emotional besonders nah steht.



Ich will mich vor allem mit den Tierpfleger*Innen und Zoo-Mitarbeiter*Innen solidarisieren, die darunter sehr leiden. Mit dem Benefizabend wollen wir zeigen: Wir sehen euren Kummer. Das kann ich tun, obwohl ich das Konzept Zoo kritisch sehe.

Kam in den Flammen des Krefelder Affenhauses ums Leben: Gorilla-Silberrücken Massa, der mit seinen 48 Jahren der älteste Zuchtgorilla Europas war. Bildrechte: imago images/Martin Wagner

Die Spenden aus der Benefizveranstaltung werdet ihr zum einen Teil den Zoofreunden überreichen - die andere Hälfte geht an den Tierschutzbund. Warum habt ihr Euch dafür entschieden das Spendengeld zu splitten?

Die Antwort darauf ist ganz einfach: Weil wir ambivalent sind. Wir finden den Zoo als Begegnungsstätte wichtig. Wir finden Tierschutz wichtig. In meiner Vorstellung von einem ethisch gut arbeitenden Zoo greifen diese beiden Dinge ineinander. Uns fehlt als Gesellschaft ganz offensichtlich die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten. Alles muss eindeutig sein, man muss sich auf eine politische Meinung festlegen. Und das ist schade, denn ich kann mich sehr wohl vegan ernähren und den Zoo nicht besuchen und trotzdem dabei helfen, dass ein Affenhaus wieder aufgebaut wird, weil es Menschen eben etwas bedeutet.



Wir reagieren damit natürlich auch auf Nachrichten von Tierschützer*Innen. Denjenigen, die ihre Kritik an unseren Vorhaben sachlich formulierten, zollen wir damit Respekt. Das ist kein Einknicken. Das ist demokratischer Prozess. Und diejenigen, die uns im Internet nun beschimpfen, weil die Hälfte des Geldes an den Tierschutzbund geht, sei die Frage gestellt, inwiefern der Tod der Affen für sie wirklich im Vordergrund steht, oder ob man nicht viel eher diese Katastrophe instrumentalisiert, um politische Gegner zu attackieren.

Ihr wollt bei Eurer Veranstaltung auch "moralische Bedenken mit dem nicht unproblematischen Konstrukt Zoo" thematisieren. Wie sieht Eure Kritik an der Zoohaltung aus?