Es sei zudem wichtig, zwischen zwei Arten von Jodpräparaten zu unterscheiden, erklärte Abda-Sprecherin Ursula Sellerberg: Auf der einen Seite gebe es hochdosierte Tabletten, die bei einer möglichen Havarie eines Atomkraftwerks eingenommen werden könnten. Der Bund hält fast 190 Millionen dieser hochdosierten Jodtabletten (Kaliumiodid-Tabletten) vor, um diese bei Bedarf an die Bevölkerung auszugeben. "Niemand muss also einen eigenen Vorrat an Tabletten anlegen", heißt es auch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sollte tatsächlich ein Ereignis eintreten, bei dem radioaktives Jod in der Luft zu erwarten ist, übernehmen die Katastrophenschutzbehörden die Verteilung der Tabletten in den betroffenen Gebieten.