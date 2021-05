Die USA hatten die Impfungen mit Johnson & Johnson deshalb vorübergehend ausgesetzt. In der EU ist der Impfstoff bereits seit März zugelassen, wurde aber bislang kaum eingesetzt. Auch in Deutschland wurde laut Spahn von den bisher 450.000 ausgelieferten Dosen Johnson & Johnson erst ein geringer Teil verimpft. Spahn zufolge wird im Juni und Juli eine große Menge des Impfstoffs erwartet - insgesamt mehr als zehn Millionen Dosen im zweiten Quartal. Allerdings werden dann die meisten der über 60-jährigen Impfwilligen voraussichtlich schon eine Corona-Impfung bekommen haben, weshalb die Öffnung von Johnson & Johnson für Jüngere nach ärztlicher Aufklärung laut Spahn auch eine "pragmatische" Entscheidung sei.

Bislang wurden Spahn zufolge in Deutschland insgesamt mehr als 35 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus gegeben. 27,2 Millionen Menschen und damit fast ein Drittel erhielten eine Erstimpfung, was einem Anteil von 32,8 Prozent entspricht. 7,8 Millionen Menschen und damit 9,4 Prozent sind vollständig geimpft. Dennoch mahnte Spahn, dass aus Zuversicht kein Übermut werden dürfe. Öffnungsschritte müssten nach wie vor an den Inzidenzwerten ausgerichtet sein. "Es darf keinen politischen Wettbewerb der Lockerungen geben", so Spahn.