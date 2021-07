Wenn das mal keine guten Nachrichten sind! Wie der US-Hersteller Johnson & Johnson mitteilt, regt der von ihm entwickelte Corona-Impfstoff eine "starke und anhaltende" Immunantwort auch gegen die Delta-Variante des Coronavirus an. Das sollen Labor-Untersuchungen mit dem Blut von Geimpften ergeben haben. Eine weitere Untersuchung habe gezeigt, dass die Immunantwort mindestens acht Monate anhalte, heißt es weiter. Beim Mittel von Johnson & Johnson ist nur eine Spritze für den vollen Impfschutz nötig.

Die Daten basieren auf zwei bislang noch unveröffentlichten Studien mit Blutproben von acht sowie 20 Teilnehmern. Was allerdings bedacht werden muss: Eine nachweisbare Immunantwort bei einem Geimpften ist nicht zwingend gleichbedeutend mit einem tatsächlichen Schutz vor einer Infektion.



Die deutlich ansteckendere und gefährlichere Delta-Variante des Coronavirus war zuerst in Indien aufgetreten und hat sich inzwischen weltweit ausgebreitet. Laut einem EU-Bericht könnte die Mutante bis Ende August für 90 Prozent aller Corona-Fälle in der EU verantwortlich sein.