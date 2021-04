Nach Impfstopp-Empfehlung in USA Johnson & Johnson verschiebt Markteinführung von Corona-Impfstoff in Europa

Die US-Behörden haben eine Aussetzung der Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen empfohlen. Die Arzneimittelbehörde FDA und die Gesundheitsbehörde CDC verwiesen am Dienstag (13.04.) auf eine laufende Untersuchung zu sechs Fällen von seltenen Blutgerinnseln, die nach Impfungen mit dem Produkt des US-Pharmakonzerns gemeldet wurden. Bis zum Abschluss der Untersuchung werde "vorsichtshalber" eine "Pause" bei den Impfungen empfohlen. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren.

Auch für Die europäische Union und damit Deutschland hat das Auswirkungen. Der Hersteller Johnson & Johnson hat den Beginn der Impfungen in Europa vorerst verschoben. Eigentlich sollte die Auslieferung der Impfstoffe schon in dieser Woche beginnen. Es wäre der vierte Impfstoff, der in Europa zum Einsatz kommen sollte. 10 Millionen Dosen sollten ursprünglich bis Mitte Juni nach Deutschland gehen.