Dass homosexuelle Profis im Fußball immer noch vor großen Herausforderungen stehen, hatte ein Brief eines anonymen Premier-League-Spielers im vergangenen Jahr gezeigt. Darin beschreibt dieser seine Situation als "Albtraum". Er habe Angst, dass die "Wahrheit über mich alles schlimmer machen wird". In Deutschland hatte zuletzt Weltmeister Philipp Lahm schwulen Fußballern geraten, mit ihrem Coming-out bis nach dem Karriere-Eende zu warten. Derzeit seien "die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga zu wagen und halbwegs unbeschadet davonzukommen", schreibt Lahm in seinem Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs". Seine Befürchtung: Sowohl im Fußball als auch im Umfeld würde es vermutlich an Akzeptanz fehlen - sogar im eigenen Team und bei den Fans, erst recht bei den Gegnern, so Lahm.