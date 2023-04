Ein banaler Streit unter Teenies? Eine Videosequenz, die sich seit mehreren Tagen in Chatgruppen und in den sozialen Netzwerken verbreitet, spricht eine andere Sprache. Zu sehen sind zwei Mädchen, die eine Gleichaltrige auf ein Straßenbahngleis stoßen, auf sie einschlagen und -treten - zum Teil gezielt auf den Kopf. Andere Jugendliche beobachten das Geschehen, greifen jedoch nicht ein. Im Gegenteil: Freunde der beiden prügelnden Mädchen filmen den Gewaltausbruch und feuern die beiden aus dem Hintergrund an. Als sie von ihrem Opfer ablassen wollen, ruft eine Mädchenstimme: "Macht weiter."

Ereignet hat sich die brutale Auseinandersetzung am 23. Februar an einer Straßenbahnhaltestelle am Europaplatz in Erfurt. Mittlerweile ermittelt die Polizei Erfurt in dem Fall, die Geschädigte hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.