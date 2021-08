Glücksbringer oder Sexismus?

Für Kulturreferent Anton Biebl ist das ständige Berühren in München allerdings "diskussionswürdig". Er kündigt nicht nur eine Untersuchung, sondern auch noch ein Kunstsymposium an. Andere Politiker finden die Diskussion, ob Statuen sexuellen belästigt werden können, für "gaga". Auch Frauen reiben an Julias Brust - und hoffen auf Liebesglück. Bildrechte: imago images/Heinz Gebhardt

Idee: Bronze-Penis für Geschlechtergleichheit

Dem kuriosen Streit vorausgegangen war ein Antrag der Stadträtin Marie Burneleit (Die Partei). Direkt neben Julia solle doch bitte ein männliches Pendant aufgestellt werden - "mit bronzenem Penis oder Lendenschurz vielleicht, an dem sich Frauen zum Glück (in der Liebe) reiben können", so der Antrag. Das Busenreiben will Burneleit also gar nicht unterbinden, sondern eine weitere Statue zur Verfügung stellen - der Geschlechtergleichheit wegen.

2018 hing kurzzeitig schon mal ein #metoo-Plakat hinter der Julia-Statue, um auf sexualisierte Diskriminierung an Frauen aufmerksam zu machen.

Die Frage ist: Können seelenlose Statuen überhaupt sexuell belästigt werden? Und müssten diese gern berührten Statuen dann nicht auch in die aufgeflammte Diskussion aufgenommen werden?

Crazy Girls in Las Vegas

Das Relief der berühmtesten Tanzshow der Welt steht am Eingang des Planet Hollywood Casinos. Bildrechte: Getty Images

Die Crazy Girls Statue in Las Vegas. Wer einen der sieben knackigen Pos streichelt, hat angeblich Glück im Spiel. Kann in Las Vegas ja nie schaden.

Victor Noir in Paris

Victors Schritt ist sichtlich blank poliert. Bildrechte: imago/Leemage

Yvan Salmon, besser bekannt als Victor Noir, erlangte dadurch Aufmerksamkeit, dass ihn der Neffe von Kaiser Napoleon erschoss. Wer den Pariser Friedhof Père Lachaise besucht und sich Kinder wünscht, für den ist der Griff in den Schritt von Victor Noir nahezu ein "Muss". Denn der avancierte zum Fruchtbarkeitssymbol.

Julia in Verona

Schon reichlich glatt - Julias Brust in Verona. Bildrechte: imago images/Shotshop

Ein Mekka für (verliebte) Touristen ist der kleine Hinterhof der Via Capello 23 in Verona. Für Glück in der Liebe muss man die Brust der Julia-Statue streicheln. Aber auch ihr Arm ist sehr beliebt, wie man an der blanken Bronze sehen kann.

Molly Malone in Dublin

Die weibliche Brust als Glücksbringer wirkt offenbar auch in Irland. Bildrechte: imago images / ZUMA Press