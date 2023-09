Mittlerweile ist auch die Todesursache geklärt. Der Sechsjährige wurde erstochen, so Polizei und Staatsanwaltschaft heute (15.09.). Bei der Obduktion des Jungen fand man mehrere Verletzungen, die von einem Stichwerkzeug verursacht wurden. Was genau die Tatwaffe ist, sei aber noch unklar.



In der Nähe des Sees, an dem der Junge gefunden wurde, suchen die Beamten die Stichwaffe mit einem Metalldetektor und Tauchern. Die Suche blieb bislang aber erfolglos.