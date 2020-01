Es sollte ein fröhlicher Ausflug einer Kindergartengruppe in Schwäbisch Gmünd werden - und endete tragisch. Am Montag ist ein dreijähriger Junge vermutlich in der Rems ertrunken. Er war mit seiner Kita auf einem Spielplatz, der sich am Ufer des Flusses befindet. Unbemerkt soll sich das Kind von der 19-köpfigen Gruppe entfernt und ans Rems-Ufer begeben haben.