So findet am 29. November um 17 Uhr der Junior Eurovision Song Contest 2020 (JESC) statt. Es ist der "kleine" Eurovision Song Contest für Künstler im Alter zwischen neun und 14 Jahren. Das diesjährige Motto lautet: "Move The World".

Ursprünglich sollten die Acts live im polnischen Warschau auftreten. Die Corona-Pandemie hat das verhindert. Stattdessen wurden im Vorfeld der Veranstaltung Auftrittsvideos an die Europäische Rundfunkunion (EBU) geschickt, die abstimmen wird. Deutschland nimmt in diesem Jahr zum allerersten Mal am Wettbewerb teil - und zwar mit der 13-jährigen Susan aus Berlin, die sich in einem Casting durchgesetzt hat. Ihr Song nennt sich "Stronger With You". Hier gibt's das Video zum Titel.