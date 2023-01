Wer die neunjährige Peggy Knobloch tatsächlich getötet hat, das weiß man bis heute nicht. Bildrechte: dpa

3.) Bauer Rupp - falsches Geständnis der Angehörigen

Parallelen zu Ulvi K. gibt es im Fall des verschwundenen Landwirts Rudolf Rupp aus Oberbayern, der nach einem Wirtshausbesuch im Oktober 2001 spurlos verschwindet.



Zu einer Verurteilung kommt es auch in diesem Fall sehr schnell, da seine Ehefrau, seine beiden Töchter, sowie ein Ex-Freund einer der Töchter zugeben, Rupp getötet, zerteilt und an Tiere verfüttert zu haben. Aussagen, die sie noch vor der Verhandlung widerrufen.



Acht Jahre später wird der vermisste Wagen von Rudolf Rupp in der Donau gefunden - darin das unbeschadete Skelett des Vermissten. Die vier Verurteilten müssen in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen werden. Wie Rudolf Rupp letzlich ums Leben kam, ist bis heute nicht geklärt.

Große Erleichterung nach vielen Jahren Haft: Die verurteilten Mitglieder der Familie Rupp werden freigesprochen. Bildrechte: dpa

4.) Gustl Mollath - Opfer einer Intrige?

Besonders verzwickt ist der Fall Gustl Mollath. Im Jahr 2001 behauptet seine Frau Petra, von Mollath geschlagen, gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden zu sein, bringt das jedoch erst ein Jahr später zur Anzeige. Auslöser des Streits sollen Petra Mollaths illegale Geldgeschäfte gewesen sein. Die Frau ist Bankerin.



Im Mai 2003 erhebt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Anklage gegen Gustl Mollath wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.



Ein halbes Jahr später erstattet Gustl Mollath gegen seine mittlerweile Ex-Frau und weitere Mitarbeiter der Bank Strafanzeige, da sie für Kunden Schwarzgeldgeschäfte abgewickelt haben sollen. Ein Vorwurf der sich später bestätigt.



Anfang des Jahres 2005 wird bekannt, dass dutzende Autoreifen zerstochen und Pkws beschädigt worden sind. Gustl Mollath wird dafür verantwortlich gemacht, aufgrund fehlender Beweise jedoch freigesprochen. Dennoch wird er wegen angeblicher Gemeingefährlichkeit in einer Psychiatrie untergebracht.



Erst sieben Jahre später, nachdem der Fall neu aufgerollt und der Nürnberger Justiz mehrere Fehler nachgewiesen werden konnten, darf Gustl Mollath die Psychiatrie verlassen. In einem gerichtlichen Vergleich verpflichtete sich der Freistaat Bayern Mollath Amtshaftungsansprüche in Höhe von 600.000 Euro zu zahlen.

Mehr als sieben Jahre Zwangsunterbringung in einer Psychiatrie: Mittlerweile ist Gustl Mollaths Odyssee verfilmt worden. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

5.) Monika de Montgazon - als Brandstifterin verurteilt

Als im Jahr 2003 das Einfamilienhaus brennt, das Monika de Montgazon und ihr Vater bei Berlin bewohnen, kann sich die 48-jährige Arzthelferin retten. Ihr krebskranker Vater stirbt in den Flammen.



Brandstiftung, urteilen gleich zwei Brandgutachter, eine dritte Meinung findet kein Gehör. Monika de Montgazon wird verhaftet. Sie habe das Haus mit Brennspiritus in Brand gesetzt, um an die hohe Versicherungssumme zu kommen, wirft man ihr vor. Im Jahr 2005 wird die Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dabei wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt.



Aus der Haft heraus kämpft Monika de Montgazon gegen das Urteil an. Neue Gutachter und eine Expertin des Bundeskriminalamts stellen fest, dass die vorangegangenen Gutachten schwere Fehler enthalten. Nicht Brennspiritus, sondern wahrscheinlich eine Zigarette des Vaters hat den verheerenden Brand ausgelöst.



2008 wird Monika de Montgazon wegen erwiesener Unschuld freigesprochen - und für fast drei Jahre Haft zunächst mit lediglich 9.779 Euro entschädigt. Eine Anstellung als Arzthelferin findet sie nie wieder. Am 2. Januar 2017 wird sie tot in ihrer Wohnung gefunden.