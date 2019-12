Fünf Meisterwerke der Malerei im Müll gelandet? Jahrhundertraub im Pariser Museum für Moderne Kunst im Mai 2010: Der vorbestrafte Dieb Vjeran Tomic stieg durch ein Fenster ein, schnitt fünf Gemälde von Picasso, Matisse, Braque, Léger und Modigliani aus den Rahmen und verschwand. Gesamtwert: 100 Millionen Euro! Tomic übergab die Kunstwerke einem Kunsthändler, der sie an den Uhrmacher Yonathan Birn weitergab. Der wollte die Bilder angeblich in Israel verkaufen, was ihm nicht gelang. Deshalb habe er sie zerstört und in den Müll geworfen, behauptete Birn vor Gericht. Tomic wurde von einem Saufkumpanen verraten, verhaftet und zu acht Jahren Haft verurteilt. Bildrechte: dpa