Ab Samstag heißt es wieder: O’zapft is! Ist ein jährlicher Oktoberfest-Besuch für dich ein Muss?

Ein "Muss" ist gar nichts für mich! ;-) Aber wenn sich's ergibt, schau ich gern vorbei ...



Dirndl-Shooting im BRISANT-Studio: Wie fühlt sich's an, die bayerische Tracht zu tragen? Ganz cool – oder wie verkleidet?

Ich hatte ja schon öfter mal Dirndl an - also, was soll ich sagen? Man fühlt sich sehr als Frau und auf dem Oktoberfest selbst bietet es sich echt an Dirndl zu tragen. Man kann essen und trinken soviel man will, nix kneift, nix drückt ...



Wie warst du das letzte Mal in München? Zünftig im Dirndl – oder im dezenten Feier-Outfit?

Ich glaube, wir waren das letzte Mal vor zwei Jahren dabei. Wir haben ins Studio geschaltet - und das natürlich mit Dirndl. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mein eigenenes Wort nicht verstanden habe. Ist eben laut da ... keine Lesung, das sollte man wissen.



Gibt’s für jeden Besuch ein neues Dirndl – oder wird das vom letzten Mal recycelt?

So oft war ich noch nicht auf dem Oktoberfest, deswegen gibt's jedes Mal ein neues ...



Welches Accessoire komplettiert dein Outfit?

Zopfhaarband find ich immer schick - und irgendwie schön bayerisch ... Ansonsten das wichtigste Accessoire: immer ein Lachen im Gesicht!



Welches Wiesn-taugliche Schuhwerk gibt’s bei dir zum Dirndl?

Heutzutage kann man durchaus Boots oder Turnschuhe zum Outfit tragen, da freuen sich am Abend die Füße!



Gewissensfrage: Schleife rechts oder Schleife links?

Mal so, mal so ... ;-)