Urlauber, die ihre Kanaren-Reise gebucht haben, bevor die sieben Inseln als Risikogebiet eingestuft worden sind, können ihren Urlaub in der Regel kostenlos stornieren - zumindest wenn sie pauschal gebucht haben.



Schwieriger gestaltet sich die Situation für Individualreisende, die ihre Unterkunft direkt in Spanien gebucht haben. Denn dann greift das spanische Recht - und das verbietet das Übernachten in Hotels oder Ferienwohnungen trotz der steigenden Corona-Zahlen bislang nicht.



Anders sieht es aus, wenn Fluggesellschaften aufgrund der aktuellen Situation einzelne Flüge nach Spanien streichen. Dann hat der Reisende die Wahl zwischen der Rückerstattung des Reisepreises oder einem Alternativ-Flug, der ihn nicht mehr kosten darf als der ursprünglich gebuchte.