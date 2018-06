Der 24 Jahre alte Keeper wurde am 31. Mai in den USA von Spezialisten des Massachusetts General Hospitals in Boston untersucht. Er unterzog sich demnach einem Gehirnscan. Während der Begegnung in Kiew könnte Karius' Sehvermögen gestört gewesen sein, legte die Untersuchung nahe.



Karius befand sich zur Zeit der Untersuchung im Urlaub in Nordamerika. Wie am Montag bekannt wurde, soll die medizinische Abteilung der Liverpooler diese Untersuchung befürwortet haben.