Unter teils strengen Corona-Auflagen ist am 11. November um 11 Uhr 11 der Karneval offiziell eingeläutet worden. Die Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz setzen auf abgesperrte Feierzonen und 2G-Regeln. Vielerorts wird der Sessionsauftakt von Appellen, Eigenverantwortung zu zeigen und Vorsicht walten zu lassen, begleitet.

Nordrhein-Westfalen: Närrisches Treiben in Köln, Düsseldorf und Duisburg

Kurz vor dem Start der Karnevalssession hat Nordrhein-Westfalen seine Coronaschutz-Verordnung angepasst. Seitdem ist das Schunkeln ohne Maske eigentlich ausdrücklich erlaubt. Auch für das närrische Treiben in Innenräumen greift die 3G-Regel. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss mindestens einen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können.

Jedoch: Wenige Tage vor dem 11. November hat die Stadt Köln ihre Corona-Regeln verschärft. Wer den Karnevalsauftakt in der Innenstadt oder dem beliebten Zülpicher Viertel feiern möchte, muss geimpft oder genesen sein. Egal, ob die Feiern in Innenräumen oder im Freien stattfinden. Der Einlass wird über Sperrzonen kontrolliert. Einigen Gastronomen ist das noch immer nicht genug Schutz. Sie verlangen obendrein einen negativen Coronatest.



Ähnlich sehen die Regelungen in Düsseldorf und Duisburg aus. Essen ist dagegen nicht ganz so streng. Hier müssen sich die Besucher - auch bei Veranstaltungen in Innenräumen, lediglich an die 3G-Regel halten. Dank 2G darf in Köln ohne Maske und Abstand gefeiert werden. Bildrechte: imago images/Future Image

3G in Rheinland-Pfalz, 2G beim Mainzer Karneval

Auch in Rheinland-Pfalz gelten seit Angang November neue Corona-Regeln, die Veranstaltungen im Freien erleichtern. Diese dürfen sogar ohne Schutzmasken, Abstand und Kontakterfassung stattfinden. Die bislang geltende Personenbegrenzung (ein Mensch pro fünf Quadratmeter) entfällt.



In der Landeshauptstadt Mainz gelten für den Fastnachtsauftakt dennoch strengere Auflagen. Der Mainzer Carneval-Verein hat sich für die 2G-Regelung entschieden. Die Impf- oder Genesenennachweise werden per Einlasskontrolle geprüft.

Hessen: Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen

In Hessen fällt der Faschingsauftakt vergleichsweise klein aus. In Wiesbaden bleibt das Rathaus für die Feierlichkeiten geschlossen. Die Karnevalsvereine haben sich vielerorts auf Verantstaltungen unter 2G-Bedingungen eingestellt.

Niedersachsen: Feiern ohne Maske und Abstand dank 2G

Ähnlich hat auch Niedersachsen entschieden. Dort wird die fünfte Jahreszeit vor allem in Osnabrück, Braunschweig und Damme gefeiert. In Damme dürfen nur Geimpfte und Genesene an Veranstaltungen teilnehmen. Gleiches gilt für die Umzüge. Dafür darf auf Maske und Abstand verzichtet werden.

Sessionsauftakt 2021 in Köln Bildrechte: imago images/Horst Galuschka

In Brandenburg müssen Maske und Abstand sein

In Brandenburg geht ohne Maske und Abstand nichts - auch nicht zum Karneval. Einige Veranstaltungen sind deshalb bereits abgesagt worden oder finden digital statt.

Faschingssession in Bayern und Baden Württemberg eröffnet

In Bayern konnten die Jecken nur unter deutlichen Auflagen in die fünfte Jahreszeit starten. Zwar wurden vielerorts die amtierenden Prinzenpaare in abgetrennten 2G-Bereichen vorgestellt, doch die traditionellen Rathausstürme mussten auch in diesem Jahr entfallen.



Durch Baden-Württemberg verläuft in der Fastnachtszeit eine unsichtbare Grenze: Im Norden wird mit Mottowagen Karneval gefeiert, im Süden die schwäbisch-alemannische Fastnacht mit Kostüm, Maske und Narrensprung. Diese beginnt aber erst am Dreikönigstag am 6. Januar.



Wo es schon jetzt losgeht, gelten wegen Corona Maskenpflicht und 3G. Viele Narrenzünfte sollen auch mit 2G geplant haben.

In Baden-Württemberg gilt Maskenpflicht und 3G. Bildrechte: dpa

Verhaltener Karnevals-Auftakt in Sachsen

In Sachsen, dem Bundesland mit der aktuell höchsten Corona-Indizenz, starten die Karnevalisten in eine ungewisse Saison. Die Pandemie macht den Vereinen die Planung schwer, die studentischen Vereinigungen haben ihre Partys bereits abgesagt.



Selbst die traditionellen Schlüsselübergaben an den Rathäusern konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Doppelt maskiert durften nur wenige Karnevalisten vor Ort dabei sein. Denn: Freizeitveranstaltungen sind in Sachsen derzeit nur mit 2G-Regel möglich. Der Dresdner Carnevals Club hat die 5. Jahreszeit deshalb virtuell eingeläutet.

Wie geht's 2022 weiter?

Nach dem Karnevals- und Faschingsauftakt sinkt das närrische Treiben vielerorts in den Winterschlaf. Die meisten Karnevalssitzungen beginnen erst im Januar und auf den Straßenfasching müssen die Narren sogar bis Ende Februar/Anfang März 2022 warten. Wie es dann um die Corona-Inzidenzen steht und welche Regeln entsprechend gelten, bleibt abzuwarten.