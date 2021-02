In Hamburg ist bei zwei Hauskatzen das Coronavirus nachgewiesen worden. (Archiv)

In Hamburg ist bei zwei Hauskatzen das Coronavirus nachgewiesen worden. (Archiv) Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

In Hamburg sind zwei Hauskatzen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. Die Tiere gehörten einer Frau, die am Coronavirus gestorben ist. Dass solche Fälle bei Haustieren auftreten, ist äußerst selten. Bislang seien in Deutschland nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums insgesamt fünf Infektionen bei Katzen und zwei bei Hunden gemeldet worden.