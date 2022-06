Der Eurovision Song Contest (ESC) 2023 findet nicht beim diesjährigen Sieger Ukraine statt. Das teilte die Europäische Rundfunkunion am Freitag mit. Grund ist der russische Angriffskrieg. Der Eurovision Song Contest sei eine der komplexesten TV-Produktionen überhaupt, deshalb sei die zwölfmonatige Vorbereitungszeit vonnöten, heißt es in der Mitteilung .

Stattdessen wolle man Gespräche mit der BBC führen, ob der ESC 2023 in Großbritannien ausgerichtet werden könne. Dessen Kandidat Sam Ryder hatte in Turin den zweiten Platz ersungen. Der ukrainische Sieg solle aber unbedingt in den Shows 2023 "reflektiert" werden, hieß es weiter.