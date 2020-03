Am 13. Februar meldete die Feuerwehr in New South Wales bereits, dass die letzten Brände im Bundesstaat unter Kontrolle seien. Nun, nach mehr als 240 Tagen sind auch die letzten Flammen gelöscht. "Das erste Mal seit Juli 2019 gibt es keine aktiven Busch- oder Grasbrände mehr in New South Wales", twitterte die Feuerwehr des Bundesstaates.