Die Kupfermünzen verlieren auf Wangerooge nicht ihre Gültigkeit. "Einseitig können gesetzliche Zahlungsmittel nicht aus dem Verkehr genommen werden", so eine Sprecherin der Bundesbank. Andererseits herrsche Vertragsfreiheit zwischen Händlern und Kunden. Bestimmte Zahlungsweisen könnten vereinbart werden. Oft nehmen Tankstellen aus Sicherheitsgründen keine großen Banknoten an. Die Angst, dass es künftig gar keine Kupfermünzen mehr auf Wangerooge gibt, ist offenbar unbegründet. "Wir schaffen gar nichts ab", stellt Volksbank-Jever-Vorstand Martin Schadewald klar. Die Kleinmünzen sollten aus Kostengründen nur möglichst nicht genutzt werden. Der Transport der Münzrollen sei teurer als der Geldwert, so Schadewald.

Kupfermünzen verliern auf Wangerooge nicht ihre Gültigkeit. (Archiv) Bildrechte: MDR/Kathrin Welzel