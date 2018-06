Für die Fahrzeuge der Sanitäter und des Notarztes gab es kein Durchkommen, so dass die Einsatzkräfte zur Unfallstelle laufen mussten. "Der Notarzt packte sein Equipment auf eine Trage, und los ging es", berichtet Steffen Müller, der als Kreiswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock an der Dosse selbst dabei war. Entgegen erster Vermutungen der Einsatzkräfte seien die Insassen des Kleintransporters zwar nicht eingeklemmt, aber dennoch schwer verletzt gewesen.

Müller sieht in diesem Fall die Schuld aber nicht nur bei den Autofahrern, sondern auch bei den Verkehrsplanern. "Man sollte darüber nachdenken, die Fahrbahnbreite so zu gestalten, dass auch in Baustellenbereichen bei einer Rettungsgasse ein Großfahrzeug der Feuerwehr durchfahren kann. Wir haben es gestern nicht einmal mit kleinen Fahrzeugen geschafft", sagt er.