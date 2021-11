Traurige Nachrichten aus dem Kreis Cuxhaven. Ein zwölf Jahre alter Junge ist zwei Tage nach seiner Zweitimpfung gegen das Coronavirus gestorben. Aufgrund des zeitlich engen Zusammenhangs sei vom Gesundheitsamt eine Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben worden, die bereits erfolgt sei, teilte der Kreis am Mittwoch (3. November) mit.

Zwar läge der abschließende Obduktionsbericht noch nicht vor, doch bereits das vorläufige Obduktionsprotokoll lege nahe, dass der Tod des Jungen in Folge der Impfung eingetreten sei. Da das betroffene Kind an einer Vorerkrankung gelitten habe, soll eine Feingewebe-Untersuchung eine mögliche andere Todesursache ausschließen. Der NDR berichtet, dass der verstorbene Junge an einer schweren Herz- und Gefäßkrankheit gelitten haben soll. Er sei mit dem Vakzin von Biontech geimpft worden.