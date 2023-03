Vater verhaftet Dramatische Wende im Fall des ertrunkenen Sechsjährigen in Österreich

War es doch kein Unfall? Die Ermittlungen nach dem Tod eines Jungen in Österreich legen eine dramatische Wende hin. Der geistig beeinträchtigte Junge ertrank im August vergangenen Jahres in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol. Nun gibt es Indizien, die den Vater belasten.