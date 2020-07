Es ist der Alptraum aller Eltern, das eigene Kind in einer Notsituation zu sehen - und nicht helfen zu können. Genau das musste eine Mutter in Bielefeld erleben. Ihre zehnjährige Tochter steht auf dem Klettergerüst eines Spielplatzes, als ein uneingeleinter und offensichtlich außer Kontrolle" geratener Hund, vermutlich ein junger, grauer Staffordshire Terrier, das Kind zweimal ins Bein beißt. Zuvor soll das Tier auf drei junge Männer zugestürmt sein, sich dann aber dem Mädchen zugewandt haben. Das wurde so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste.