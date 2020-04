Ein Fall aus Frankreich lässt aufhorchen. Dort soll ein unwissentlich am Coronavirus erkranktes Kind mit über 170 Personen Kontakt gehabt - und keine einzige angesteckt haben. Sind Kinder vielleicht doch eine weniger bedeutende Übertragungsquelle des neuartigen Coronavirus als bislang gedacht?

Ein großer Teil der bekannten Corona-Infektionen bei Kindern verläuft mild bis glimpflich. Bei zahlreichen Kindern ist die Infektion nahezu symptomfrei verlaufen. Deshalb befürchtet man, dass infizierte Kinder insbesondere ältere Menschen oder Angehörige von Risikogruppen durch unwissentliche Ansteckung gefährden könnten. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern sind deshalb Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, ebenso Spielplätze und Freizeiteinrichtungen. Zum Leidwesen der Kinder. Mittlerweile bitten sogar einige Supermärkte darum, die Kleinen lieber nicht mit in den Laden zu bringen. Eine sinnvolle Maßnahme - oder unnötige Hysterie?