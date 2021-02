Corona-Hilfe für Familien: 150 Euro Kinderbonus pro Kind

Um Familien in der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat die Regierungskoalition erneut einen einmaligen Kinderbonus beschlossen. "Familien sind besonders von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen", so die Begründung für den einmaligen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind.



Bereits im vergangenen Jahr war im Herbst ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind an Kindergeldempfänger gezahlt worden.