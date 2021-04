Eltern dürfen die bezahlten Krankentage nicht nur für die Betreuung eines erkrankten Kindes nutzen, sondern auch dann, wenn sie sich für die Kinder von der Arbeit freistellen lassen müssen, weil sie in Kita oder Schule nicht betreut werden.



Ob die Eltern im Homeoffice oder an ihrer gewohnten Arbeitsstätte ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen, spielt dabei keine Rolle. Eltern sind auch nicht dazu verpflichtet, eine Notbetreuung für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen, wenn diese angeboten wird. Bietet eine Schule Wechselunterricht an, kann das Kinderkrankengeld für jeden zweiten Tag beantragt werden. Eine Auszahlung für halbe Tage ist allerdings nicht möglich.