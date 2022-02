Kinderkrankengeld Bis 19. März 2022: Auch in diesem Jahr mehr Kinderkrankentage

Die Omikron-Welle nimmt in Deutschland an Fahrt auf. Davon betroffen sind auch zahlreiche betreuungspflichtige Kinder. Aufgrund vieler Neuinfektionen schicken Tagesstätten und Grundschulen ganze Gruppen und Klassen in Quarantäne. Für berufstätige Eltern ein echtes Problem. Doch zum Glück wird die für 2021 beschlossene Sonderregelung für Kinderkrankengeld zunächst bis zum 19. März 2022 fortgesetzt. Was bedeutet das konkret?