Herford-Eickum Neuer Kinderporno-Skandal auf Campingplatz in Nordrhein-Westfalen?

Hauptinhalt

BRISANT | 18.09.2019 | 17:15 Uhr

Was ist nur los auf deutschen Campingplätzen? Kaum ist das Urteil im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde rechtskräftig, haben Staatsanwaltschaft und Polizei erneut einen Campingplatz in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie im Fokus. Dabei handelt es sich laut BILD um den Besitzer zweier Wohnwagen auf dem Campingplatz "Elisabethsee" in Herford-Eickum. Jetzt wird gegen den 56-jährigen Herforder ermittelt.