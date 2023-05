CO2-Bilanz Nicht alles für die Katz: Wie man die Klimabilanz von Haustieren verbessern kann

Hauptinhalt

Mit dem Flieger in den Urlaub? Jeden Einkauf mit dem Auto erledigen? Viele achten mittlerweile auf ihre Ökobilanz und fragen sich, was sie tun können, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Es sind meist Alltagsdinge, die dann geändert werden. Was viele dabei vergessen: Auch Haustiere haben eine Ökobilanz. Und auch die kann man positiv verändern!