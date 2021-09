Sechs der Streikenden hatten bereits am Mittwoch, dem 22. September, abgebrochen, eine weitere Aktivistin war am Montag davor dazugestoßen. Sie hatte nun zusammen mit Jeschke bis zum Schluss durchgehalten und auch aufs Trinken verzichtet.

Immer wieder waren die Streikenden dazu angehalten worden, auf ihre Gesundheit zu achten. Annalena Baerbock hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Chemnitz an sie appelliert, wieder zu essen. "Werfen Sie ihr Leben nicht weg, die Gesellschaft braucht Sie", sagte sie nach Angaben der "Welt". Außerdem hatte die Grünen-Politikerin die Methode der Aktivistinnen und Aktivisten kritisiert. Das sei der "falsche Weg des Dialoges". In einer Demokratie könne man immer miteinander sprechen, aber nicht im Zusammenhang mit einem Hungerstreik.