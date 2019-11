Fürst Albert und Ehefrau Charlène mit den gemeinsamen Kindern Jacques und Gabriella am Nationalfeiertag von Monaco 2019 Bildrechte: Getty Images

Wird Albert wieder Vater?

Fürst Albert von Monaco stellt bei der "Princess Grace Awards"-Gala im New Yorker Plaza Hotel sein Gesangstalent unter Beweis - und Charlène bekommt's nicht mit. Denn die ist einmal mehr der Öffentlichkeit fern geblieben und nicht an der Seite ihres Gatten nach New York gereist. Ob wohl doch was dran ist, an den Schwangerschaftsgerüchten?

Albert von Monaco streut Gerüchte um Schwangerschaft selbst

Die sind dieses Mal nicht seitens der Klatschpresse, sondern vom Monaco-Oberhaupt höchstpersönlich gestreut worden. Auch der "Flame of Peace"-Gala in Wien war Charlène fern geblieben. Albert hatte sich von Christa Mayrhofer-Dukor, einer Cousine seiner Mutter, begleiten lassen.



Der gegenüber entschuldigte er das Fernbleiben seiner Ehefrau damit, dass sie "sich derzeit in einer ganz besonderen Phase" befände. Das zumindest hat die 76-Jährige im Nachgang dem italienischen Wochenmagazin "Oggi" verraten. An besagtem Abend soll Albert direkt nach der Veranstaltung zurück nach Monaco geflogen sein.



Albert und Charlène sind bereits Eltern der fünfjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella. Albert von Monaco ist außerdem Vater der unehelich geborenen Kinder Jazmin Grace Grimaldi und Alexandre Coste. Beide sind das Ergebnis flüchtiger Affären.

Mit Tochter Jazmin Grace bei "Princess Grace Foundation"-Gala

Alberts uneheliche Tochter Jazmin Grace Grimaldi bei der "Princess Grace Awards Gala" 2019 in New York Bildrechte: Getty Images