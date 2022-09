Nur zwei Wochen nach ihrem Uni-Start in Amsterdam ist die neu gewonnene Freiheit für Kronprinzessin Amalia schon wieder vorbei. Grund: Die Drogenmafia soll eine Entführung oder einen Anschlag planen. Das berichtet die Zeitung "Telegraaf" am 17. September in ihrer Online-Ausgabe.

Die berüchtigte "Mocro Maffia" soll es auf die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima abgesehen haben. Die Drogenmafia rund um Ridouan Taghi soll auch den Mord an Kameramann Theo van Gogh im Jahr 2004 und an dem Journalisten Peter de Vries 2021 auf dem Gewissen haben. Neben Amalia soll auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte auf der Abschussliste stehen.

Mit der Rückkehr in die schützenden Palastmauern in der Nähe von Den Haag wäre Amalias einigermaßen lockeres Studentenleben auf jeden Fall Geschichte. Sie müsste dann ihren Bachelor in Politik, Psychologie, Wirtschaft und Recht per Homeschooling fortführen. Erst vor wenigen Wochen war sie in ein "WG-Haus" an einer malerischen Gracht gezogen - Security inklusive.