Zurzeit genießt Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, wie die Prinzessin mit vollem Namen heißt, ein Jahr Auszeit nach dem mit Bravour bestandenen Abitur: Praktika, Reisen - und ab und an in einer Strandbar Cocktails mixen. Außerdem geht sie gern Reiten - oder mit Mutter Maxima shoppen. Im kommenden Jahr soll es an die Uni gehen. Prinzessin Amalia möchte Geschichte oder internationale Beziehungen studieren und freut sich schon jetzt auf ein ganz normales Studentenleben.

Auf wen Prinzessin trotz aller Feierlichkeiten wohl verzichten muss, ist ihre Großmutter Beatrix. Wie am Wochenende bekannt wurde, ist die ehemalige niederländische Königin positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich aktuell in häuslicher Isolation.

Auch über das Liebesleben der Königin in spé wird immer wieder spekuliert. Was davon wahr ist, bleibt vorerst Amalias Geheimnis. Offenherziger gibt sie sich in Sachen Lebensplanung. Denn dass sie "viel später" einmal heiraten und in einer weißen Kutsche zur Kirche fahren möchte, das steht für die jetzt 18-Jährige schon fest.



Vielleicht wird sogar Matthias Reims "Verdammt ich lieb dich" zu hören sein, wenn es einmal soweit ist. Denn einem deutschen Mann wäre Amalia nach eigener Aussage nicht abgeneigt. Und der Song, der findet sich schon heute in ihrer Playlist.