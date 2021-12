Der 18. Geburtstag von Kronprinzessin Catharina-Amalia der Niederlande Anfang Dezember ist im ganzen Land gefeiert worden - mit Glockengeläut, bunten Wimpeln und einer Briefmarke zu Ehren der künftigen Königin. Was bei der Planung anscheinend in Vergessenheit geraten ist, sind die in den Niederlanden aktuell geltenden Corona-Regeln. Denn obgleich bei Feiern derzeit nur vier Gäste erlaubt sind, sollen es bei Amalias Party weit mehr gewesen sein. Entsprechende Medienberichte, die das anprangern, hat der Hof mittlerweile bestätigt.

Mittlerweile gibt sich die Oranje-Familie reumütig. "Der König hat mich darüber informiert, dass es im Nachhinein nicht gut war, das so zu organisieren", teilte Ministerpräsident Mark Rutte mit. Was vielen Niederländern aufstoßen dürfte: Es ist nicht das erste Mal, dass die niederländische Königsfamilie die geltenden Corona-Regeln bewusst missachtet. Im vergangenen Jahr flog die Familie in ihr Ferienhaus nach Griechenland, obwohl die Regierung alle Bürger dringend ermahnt hatte, zu Hause zu bleiben. Nachdem es zu Protesten kam, kehrte das Königspaar zwar schnell zurück - allerdings ohne die beiden Prinzessinnen Amalia und Alexia. Um das aufgebrachte Volk zu beruhigen, entschuldigten sich König Willem-Alexander und Königin Maxima in einer TV-Ansprache.

Ob sich unter Amalias überzähliger Gästeschar auch ein gewisser junger Deutscher befand? Wie die Zeitschrift "Bunte" aus Palastkreisen erfahren haben will, soll Prinzessin Amalia seit gut einem halben Jahr vergeben sein - an einen 19-jährigen Millionen-Erben aus Westfalen, den sie auf einer Party kennengelernt hat.



Angeblich soll das junge Paar bereits eine gemeinsame Auszeit in New York genossen haben und erst kurz vor Amalias 18. Geburtstag nach Europa zurückgekehrt sein. Eine schöne Parallele: Auch Amalias Eltern trafen sich zu Beginn ihrer Beziehung zunächst in New York, um ihre noch junge Liebe in der Anonymität der Großstadt genießen zu können.



Sollten sich die Gerüchte um das Liebesglück der Prinzessin bestätigen, kann man davon ausgehen, dass ihr Auserwählter nicht nur gebildet ist, sondern sich auch zu benehmen weiß. Denn dass sie darauf wert legt, hat Amalia in ihrer Biografie, die zu ihrem 18. Geburtstag erschienen ist, explizit betont.



dpa/BRISANT