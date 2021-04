Prinz Philip blieb individuell bis zum Schluss. Sein Sarg wurde statt in der übliche Kutsche in einem speziellen Land Rover zur St. George's Chapel gefahren. Der Herzog war ein Fan der Geländewagen-Marke. Der olivgrüne Land Rover Defender TD5 fährt mit umweltfreundlicher Hybridtechnik und passt somit zu Philips Umwelt-Engagement.

Der Herzog selbst hat seine Trauerzeremonie bis ins Detail geplant - "ohne großes Tamtam" sollte sie ablaufen. Der ehemalige Marineoffizier hatte sich spezielle Pfeif-Signale gewünscht. Außerdem sang der vierstimmige Chor zwei extra von Philip in Auftrag gegebene Kirchenlieder: die Vertonung von Psalm 104 und "The Jubilate" von Benjamin Britten.

Der Kirchendekan von Windsor, David Conner, würdigte Philips "Freundlichkeit, den Humor und die Menschlichkeit". Seine "unerschütterliche Loyalität zur Queen, sein Dienst an der Nation und dem Commonwealth, sein Mut, seine Kraft und sein Glaube" seien eine Inspiration für alle.

Sein Sarg war bedeckt mit seiner persönlichen Standarte (dänische Löwen, weißes Kreuz für seine griechischen Wurzeln, schwarz-weiße Streifen des Hauses Battenberg, Edinburgh-Schloss). Dazu Philips Marinekappe und sein Prunkschwert. In weißen Rosen und Lilien versteckt: ein handgeschriebener Brief - vermutlich von Elizabeth. Es ist Tradition in England, dem Verstorbenen persönliche Worte mit ins Grab zu geben.