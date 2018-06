Zu Gast in Dresden BRISANT trifft Fürst Albert von Monaco

Mit der Frau fürs Leben hat sich der "grüne Fürst" dagegen Zeit gelassen. Am 2. Juli 2011 ließ er Monacos Landsleute jubeln und heiratete die 20 Jahre jüngeren Charlène Wittstock. Am 10. Dezember 2014 brachte Fürstin Charlène dann den langersehnten Nachwuchs zur Welt - die Zwillinge Gabriella und Jacques. Gemeinsame Auftritte sind allerdings selten, so auch in Dresden. Der Fürst reist alleine zur Preisverleihung an.

Die kleine Fürstenfamilie: Albert II. mit Charlène und den Zwillingen Jacques und Gabriella auf dem Balkon des Palastes. Bildrechte: dpa