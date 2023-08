Der große Verlierer bei den Umstrukturierungen ist Prinz Andrew: Ihm wurden zwei Ehrenämter wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal entzogen. Sein Posten als "Commodore-in-Chief" bei der Fleet Air Arm geht nun an Kate. Seine Schwägerin Herzogin Sophie wird "Colonel-in-Chief" beim Royal Irish Regiment.

Verteilt werden die Titel ausschließlich an "working members" der königlichen Familie, also Mitglieder mit offiziellen Aufgaben. Prinz Harry gehört seit dem "Megxit" nicht mehr dazu. Er geht bei der Vergabe der Ehrentitel leer aus.



Schmerzlich: Royal-Experten des britischen "Express" sind sich sicher, dass einige Posten an Harry gegangen wären, hätte er sich nicht für einen Umzug in die USA entschieden. Gemeint ist unter anderem der Ehrentitel "Colonel-in-Chief" des Army Air Corp. Hier diente Prinz Harry einst als Apache-Pilot. Nun ging der Titel an seinen Bruder William.