Schwere Zeiten Rückblick - Das britische Königshaus im Jahr 2021

Der 9. April - ein schmerzvoller Tag für die Queen und das britische Königshaus. Im Alter von 99 Jahren stirbt Prinz Philip. Mehr als 70 Jahre stand er an der Seite von Queen Elizabeth II., war seiner Gattin eine große Stütze. Anlässlich ihres 50. Hochzeitstags lobte die Queen ihn als "meine Stärke und mein Fels in all den Jahren". Bildrechte: imago/Action Plus