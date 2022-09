Lange Zeit sah es so aus, als würde sie in die Fußstapfen ihrer Urgroßmutter Alice treten, der Mätresse von König Edward VII. Doch den wenig schmeichelhaften Titel der "Dritten" in der Ehe des damaligen Thronfolgers Prinz Charles und Prinzessin Diana hat Camilla längst abgelegt. Viele Briten haben sich inzwischen mit der einst ungeliebten Partnerin ausgesöhnt. Nun zieht sie an der Seite des neuen Königs Charles III. als Königsgemahlin in den Buckingham-Palast ein.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla auf dem Weg in den Buckingham-Palast. Bildrechte: dpa