Der Countdown läuft: König Carl Gustafs 50. Thronjubiläum steht an - ein historisch einmaliges Jubiläum. Kein König saß in der 1.000-jährigen Geschichte Schwedens länger auf dem Thron.



Was die Schweden geplant haben, welche Gäste erwartet werden und wo man die Feierlichkeiten verfolgen kann: BRISANT hat den royalen Überblick.

König Carl Gustaf: Mehrtägige Party

50 Jahre auf dem Thron - das ist eine Ansage! Als Carl Gustaf 1973 den Thron besteigt, ist er gerade einmal 27 Jahre jung. Er hatte es beim Volk nicht immer leicht. Doch Carl Gustaf entwickelte sich vom unbeholfenen Jungkönig zum allseits respektierten Monarchen - und das wird jetzt gleich mehrere Tage lang gefeiert!

Das Thronjubiläum läutet Carl Gustaf am Donnerstag privat mit seiner Familie ein. Bildrechte: Getty Images

Am 14. September, dem Abend vor dem Thronjubiläum, laden Carl Gustaf und Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm auf der Insel Lovön, ein.



Der Jubiläumstag (15. September) selbst wird mit einem Dankesgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Bankett im Stockholmer Palast. An beiden Tagen werden royale Gäste aus den anderen Königshäusern erwartet.



Am Samstag, den 16. September, feiert die Königsfamilie dann mit dem schwedischen Volk: Zunächst wird es eine Kutschfahrt durch Stockholm geben - begleitet von insgesamt rund 3.000 Soldaten. Zwischendurch werden Carl Gustaf und Silvia das Fortbewegungsmittel wechseln und auf dem golden verzierten Schiff "Vasaorden" durch Stockholm schippern.



Das eigentliche Highlight für Zuschauer und Royal-Fans ist wohl aber ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts.

Welche royalen Gäste sind dabei?

Carl Gustafs Thronjubiläum soll so volksnah wie möglich gefeiert werden. Deshalb gibt es viele öffentliche Programmpunkte, von denen nicht nur die Königsfamilie, sondern auch die Schweden etwas haben. Dennoch reisen zahlreiche Gäste aus dem Ausland an. "Es werden mehr als 300 Gäste erwartet", so Margareta Thorgren, Pressesprecherin des Hofes, gegenüber der schwedischen Zeitung Svensk Damtidnin.



Definitiv anreisen werden die skandinavischen Royals aus Dänemark, den Niederlanden und Norwegen. Letztere reisen gleich mit beiden Generationen an: König Harald und Königin Sonja mit Kronprinz Haakon und Mette-Marit. Die drei skandinavischen Monarchien haben eine gemeinsame Geschichte und sind untereinander verwandt.



Mit Abwesenheit glänzen dafür die Grimaldis um Fürst Albert und Charlène von Monaco sowie die britischen Royals mit König Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinz William.

Albert und Charlène von Monaco bleiben dem Thronjubiläum fern. Bei Victorias und Daniels Hochzeit reisten sie allerdings aus dem Fürstentum an. Bildrechte: dpa

Wo kann man die Feierlichkeiten im TV verfolgen?