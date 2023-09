Der Countdown läuft: König Carl Gustafs 50. Thronjubiläum steht an - ein historisch einmaliges Jubiläum. Kein König saß in der 1.000-jährigen Geschichte Schwedens länger auf dem Thron. Was die Schweden geplant haben, welche Gäste erwartet werden und wo man die Feierlichkeiten verfolgen kann: BRISANT hat den royalen Überblick.

Am 14. September, dem Abend vor dem Thronjubiläum, laden Carl Gustaf und Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm auf der Insel Lovön, ein.



Der Jubiläumstag (15. September) selbst wird mit einem Dankesgottesdienst eröffnet und endet mit einem großen Bankett im Stockholmer Palast. An beiden Tagen werden royale Gäste aus den anderen Königshäusern erwartet.



Am Samstag, den 16. September, feiert die Königsfamilie dann mit dem schwedischen Volk: Zunächst wird es eine Kutschfahrt durch Stockholm geben - begleitet von insgesamt rund 3.000 Soldaten. Zwischendurch werden Carl Gustaf und Silvia das Fortbewegungsmittel wechseln und auf dem golden verzierten Schiff "Vasaorden" durch Stockholm schippern.



Das eigentliche Highlight für Zuschauer und Royal-Fans ist wohl aber ein Open-Air-Konzert am Fuße des Palasts.