Carl Gustafs Thronjubiläum soll so volksnah wie möglich gefeiert werden. Deshalb gibt es viele öffentliche Programmpunkte, von denen nicht nur die Königsfamilie, sondern auch die Schweden etwas haben. Dennoch reisen zahlreiche Gäste aus dem Ausland an. "Es werden mehr als 300 Gäste erwartet", so Margareta Thorgren, Pressesprecherin des Hofes, gegenüber der schwedischen Zeitung Svensk Damtidnin.



Definitiv anreisen werden die skandinavischen Royals aus Dänemark, den Niederlanden und Norwegen. Letztere reisen gleich mit beiden Generationen an: König Harald und Königin Sonja mit Kronprinz Haakon und Mette-Marit. Die drei skandinavischen Monarchien haben eine gemeinsame Geschichte und sind untereinander verwandt.



Mit Abwesenheit glänzen dafür die Grimaldis um Fürst Albert und Charlène von Monaco sowie die britischen Royals mit König Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinz William.