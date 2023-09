Carl Gustafs Thronjubiläum sollte so volksnah wie möglich gefeiert werden. Deshalb gab es viele öffentliche Programmpunkte, von denen nicht nur die Königsfamilie, sondern auch die Schweden etwas hatten. Dennoch reisten zahlreiche Gäste aus dem Ausland an. Darunter die skandinavischen Royals aus Dänemark , den Niederlanden und Norwegen . Die drei skandinavischen Monarchien haben eine gemeinsame Geschichte und sind untereinander verwandt. Mit Abwesenheit glänzten dafür die Grimaldis um Fürst Albert und Charlène von Monaco sowie die britischen Royals mit König Charles III., Königin Camilla, Prinzessin Kate und Prinz William.

Albert und Charlène von Monaco bleiben dem Thronjubiläum fern. Bei Victorias und Daniels Hochzeit reisten sie allerdings aus dem Fürstentum an.

Albert und Charlène von Monaco bleiben dem Thronjubiläum fern. Bei Victorias und Daniels Hochzeit reisten sie allerdings aus dem Fürstentum an.

Albert und Charlène von Monaco bleiben dem Thronjubiläum fern. Bei Victorias und Daniels Hochzeit reisten sie allerdings aus dem Fürstentum an. Bildrechte: dpa

Auch vom heimischen Sofa aus konnte man den Schweden beim Feiern und Jubeln zusehen.



Im Ersten sowie über die ARD Mediathek wurde am 16. September der feierliche Umzug durch Stockholm live (14:15 bis 15:35 Uhr) übertragen - kommentiert von Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow und Moderatorin Susanne Stichler. ARD-Korrespondent Christian Blenker hat live vor Ort die Stimmung einfangen. Die Doku "50 Jahre König: Carl Gustaf von Schweden" in der Mediathek lässt Carl Gustafs Regentschaft Revue passieren.



In der ZDF Mediathek kann man die Sondersendung "ZDF Royal" mit Moderatorin Christina v. Ungern-Sternberg und Adelsexpertin Julia Melchior sehen.