Am 1. Juli ist es zehn Jahre her, dass sich Fürst Albert von Monaco und die einstige Schwimmerin Charlène Wittstock das Ja-Wort gegeben haben. Einen Tag später folgte die kirchliche Trauung, die auf der ganzen Welt an den Fernsehbildschirmen verfolgt wurde.

Doch gemeinsam feiern werden Fürstin Charlène und ihr Albert den ersten runden Hochzeitstag zunächst nicht. Der Grund: Die Fürstin weilt aktuell in ihrer Heimat Südafrika - und die soll sie auf Anraten ihrer Ärzte vorerst nicht verlassen. Zumindest nicht per Flugzeug. Eine schwere und hartnäckige HNO-Infektion macht Charlène zu schaffen. Erst am 23. Juni soll Charlène deshalb operiert worden sein, wie die monegassische Fürstenfamilie auf ihrem Tumblr-Blog wissen lässt.

Zum 10. Hochzeitstag, den Charlène und Albert notgedrungen getrennt voneinander verbringen müssen, wird das wohl nicht passieren. Dafür hat die Fürstin höchstpersönlich gesorgt - mit einem Liebesgruß via Instagram.



Zu sehen ist ein Ausschnitt eines Films, der ihre Liebe dokumentiert - und wohl zum Ehrentag in voller Länge erscheinen wird. Dazu schreibt Charlene: "Happy anniversary Albert. Thank you for the blessing of our beautiful children." Bleibt zu hoffen, dass damit auch die letzten Zweifel ausgeräumt sind.