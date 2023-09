Die Grimaldis haben Redebedarf: Nach Fürst Albert packt nun auch Charlène aus und legt in einem emotionalen Interview die Karten auf den Tisch. So steht es um ihre Beziehung, ihre Familienleben und ihr Seelenheil:

Fürstin Charlène reicht es: Seit Jahren wird ihre Ehe genauestens unter die Lupe genommen, Trennungsgerüchte machen immer wieder die Runde.



Ihre monatelange Abwesenheit vom Hofe im Jahr 2021 oder der Umstand, dass Albert in letzter Zeit immer wieder mit seiner Ex-Partnerin Nicole Coste gesehen wurde, feuern die Schlagzeilen nur weiter an.



Die Gerüchteküche brodelte sogar so sehr, dass sich der Palast im März zu einem Statement gezwungen sah - etwas, was der monegassische Hof nur äußerst selten macht. Die Vermutungen seien "völlig unbegründet" und "böswillig", hieß es.



Doch auch das half wenig. Charlène wagt nun einen weiteren Versuch und bezieht selbst Stellung zu den Gerüchten: