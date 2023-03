Die Trennungsgerüchte um Fürst Albert von Monaco und seine Ehefrau Charène reißen nicht ab. Vielmehr halten sie sich so hartnäckig, dass das Pressebüro der Grimaldis am 22. März ausnahmsweise in einer Privatsache aktiv wurde - und die bösen Zungen in ihre Schranken verwies.



Dem vorausgegangen war ein Bericht der französischen Zeitschrift "Royauté", in dem über das angebliche Ehe-Aus des Fürstenpaars spekuliert wurde.

Was ist dran an den Gerüchten um eine Trennung?

Anlässe für das Aufkeimen der Trennungsgerüchte gab es zuletzt einige. Zu seinem 65. Geburtstag Mitte März zeigte sich Fürst Albert ohne die Frau an seiner Seite auf dem Balkon des Grimaldi-Palasts. Selbst digitale Glückwünsche der Fürstin in den sozialen Netzwerken blieben aus.



Stattdessen wurde Charène wenig später in Mailand gesichtet - ohne Albert und angeblich auch ohne Ehering am Finger. Entsprechende Bilder sollen der britischen Klatsch-Gazette "Daily Mail" vorliegen.

Das monegassische Fürstenpaar im Jahr 2012 beim traditionellen Rosenball. Bildrechte: dpa

Gemeinsam bei der Verleihung des Frauen-Preises von Monaco