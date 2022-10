Die Königin selbst wurde nicht direkt mit in die Planung eingebunden, sie wurde viel mehr von Zeit zu Zeit schriftlich informiert und konnte ihre Gedanken und Wünsche einbringen. Ihr Sohn Charles hingegen, damals noch in seiner Funktion als Prinz und Thronfolger, hatte mehrere persönliche Gespräche mit dem Oberstleutnant über die Beerdigungspläne für seine Mutter.

Doch Anthony Mather verließ sich nicht nur auf seine Pläne, die er zu Papier brachte, sondern ging auch ganz praktisch zu Werke. So wurde in einem Flugzeughangar eine Nachbildung von Westminster Abbey erbaut, um die Aufbahrung der Queen realistisch vorbereiten zu können.

Der Sarg der Queen wurde mehrere Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt, damit die Menschen sich von ihrer Königin verabschieden konnten. Die Teppiche, die in dem Raum verlegt waren, wurden einer harten Prüfung unterzogen. Ein Mann mit stahlbeschlagenen Absätzen lief darauf hin und her und stellte sicher, dass die Bodenbeläge auch im entscheidenden Moment nicht nachgeben würden.

Anthony Mather konnte nicht wissen, wo Queen Elizabeth II. den letzten Atemzug tun würde. Und so stattete er zahlreichen Anwesen der Monarchin, unter anderem auch Schloss Balmoral, wo die Queen am 8. September starb, einen persönlichen Besuch ab. Die Besichtigungen dienten dem Zweck, genau zu wissen, wie der Sarg durch die Korridore und Treppen bewegt werden könnte. Dabei achtete er immer darauf, die Besuche so zu planen, dass die Königin und Prinz Philip nicht in der Nähe waren. Der Beerdigungsplaner versuchte in all den Jahren, wirklich nichts dem Zufall zu überlassen