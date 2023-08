Am 17. Juli 1917 informierte der britische König George V., Großvater von Queen Elizabeth II., seine Untertanen: "Fortan sollen unser Haus und unsere Familie als Haus und Familie von Windsor bezeichnet werden."



Was heute fast vergessen ist: George V. entstammte nicht etwa britischen Adel, seine Vorfahren kamen aus einem Adelsgeschlecht an der Grenze zwischen Franken und Thüringen: dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Nach dem Ersten Weltkrieg wollte das britische Königshaus seine deutsche Vergangenheit allerdings gerne vertuschen - und benannte sich kurzerhand um. Das Haus Windsor war geboren.



Der Schritt war drastisch - erwies sich aber rückblickend als Glücksfall. Ein einschneidendes Erlebnis für die Royal Family: Bei einem Luftangriff im Juni 1917 zerstörten die Deutschen eine Schule, achtzehn Kinder wurden getötet. Ein Langstreckenbomber des Typs "Gotha" ließ die Bomben fallen. Das Flugzeug des Feindes hieß genauso wie die königliche Familie. Die Presse in Großbritannien machte Stimmung gegen die Königsfamilie. Premierminister Lloyd George bezeichnete den König abfällig als "meinen kleinen deutschen Freund".